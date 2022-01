Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò furiosi | “Siamo stati cacciati all’ingresso”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Disavventura per la coppia nata al “GF Vip 5” I due avrebbero dovuto partecipare ad una “cena con delitto”Perizona Magazine.

Advertising

Italia_Notizie : Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò cacciati dal ristorante: ecco cosa è accaduto alla coppia del Grande Fratello Vip - FQMagazineit : Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò cacciati dal ristorante: ecco cosa è accaduto alla coppia del Grande Fratello Vip - occhio_notizie : Il racconto di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò: ''Cacciati dal ristorante'' #andreazenga #rosalindacannavo - RaffaellaCasar2 : @Smurfette10 @andrea_zenga Anche io ?????? - music20Alexa : RT @telodogratis: “Cacciati dal ristorante”: il racconto di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Zenga

La coppia doveva partecipare ad una cena con delitto ma purtroppo sono stati cacciati ancora prima di entrare:racconta ai fan cosa è successo.e Rosalinda Cannavò sono stati respinti da un ristorante. I due decidono di raccontare tutto ciò che è successo ai fan curiosi. Proprio l'ex gieffino spiega come sono andate le dinamiche, ...e Rosalinda: la famiglia si allarga Rosalinda spiega, entrando nella conversazione, che ... la colpa non era di certo sua ma di chi ha venduto i biglietti ad. Nonostante il piccolo ...Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono stati “cacciati” da un ristorante. A raccontarlo, come riportato da Fanpage, è stato lo stesso opinionista sportivo. La serata di sabato 15 gennaio, la coppia avr ...Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò sono stati cacciati da un ristorante, ma vediamo nel dettaglio il racconto fatto sui social ...