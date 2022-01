Variante Omicron, Kluge: “In Italia picco tra 2-3 settimane” (Di domenica 16 gennaio 2022) In Paesi come l’Italia, il picco di Omicron sarà raggiunto in “due-tre settimane” e “poi comincerà a scendere”. E’ quanto afferma il direttore regionale dell’Oms per l’Europa, Hans Kluge, ospite di Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. Il picco dell’ondata di Omicron, spiega, “terminerà prima di quanto previsto” e in Paesi come il Regno Unito e Malta è già stato raggiunto. “Non si può scappare dalla Variante”, ribadisce Kluge, che cita previsioni in base alle quali, “visto il numero di persone non vaccinate”, si stima che “tra gennaio e maggio 40 paesi su 53 prima o poi subiranno un elevato stress” sulle strutture sanitarie, a causa dell’elevato numero di ricoveri e di terapie intensive occupate, e per il contagio degli ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 16 gennaio 2022) In Paesi come l’, ildisarà raggiunto in “due-tre” e “poi comincerà a scendere”. E’ quanto afferma il direttore regionale dell’Oms per l’Europa, Hans, ospite di Lucia Annunziata a ‘Mezz’ora in più’ su Raitre. Ildell’ondata di, spiega, “terminerà prima di quanto previsto” e in Paesi come il Regno Unito e Malta è già stato raggiunto. “Non si può scappare dalla”, ribadisce, che cita previsioni in base alle quali, “visto il numero di persone non vaccinate”, si stima che “tra gennaio e maggio 40 paesi su 53 prima o poi subiranno un elevato stress” sulle strutture sanitarie, a causa dell’elevato numero di ricoveri e di terapie intensive occupate, e per il contagio degli ...

