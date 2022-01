Vaccino Covax, distribuito un miliardo di dosi in 144 Paesi (Di domenica 16 gennaio 2022) BRUXELLES – Un miliardo di vaccini distribuito in 144 Paesi: questo l’obiettivo raggiunto e superato da Covax, il programma internazionale lanciato nel 2020 dall’Organizzazione mondiale per la sanità (Oms) per assicurare una diffusione più equa e vasta possibile dei vaccini anti-Covid specie nei Paesi più poveri. I responsabili del programma hanno comunque sottolineato che c’è ancora molta strada da fare sul fronte della battaglia contro la pandemia che deve essere condotta su scala mondiale. Il 49% della popolazione del Pianeta non ha infatti ancora ricevuto neanche una dose. L’obiettivo di Covax è di arrivare a vaccinare entro metà anno almeno la metà della popolazione mondiale. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di domenica 16 gennaio 2022) BRUXELLES – Undi vacciniin 144: questo l’obiettivo raggiunto e superato da, il programma internazionale lanciato nel 2020 dall’Organizzazione mondiale per la sanità (Oms) per assicurare una diffusione più equa e vasta possibile dei vaccini anti-Covid specie neipiù poveri. I responsabili del programma hanno comunque sottolineato che c’è ancora molta strada da fare sul fronte della battaglia contro la pandemia che deve essere condotta su scala mondiale. Il 49% della popolazione del Pianeta non ha infatti ancora ricevuto neanche una dose. L’obiettivo diè di arrivare a vaccinare entro metà anno almeno la metà della popolazione mondiale. L'articolo L'Opinionista.

