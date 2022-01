Troppi casi covid, a Salerno servono almeno tre Usca (Di domenica 16 gennaio 2022) di Monica De Santis “La salute è un diritto costituzionale”, inizia così il volantino scritto e diffuso da?“Salerno in rete – Rete associazioni e comitati di?Salerno” sulla sanità pubblica e di prossimità per garantire cure e salute. E sullo stesso tema, lunedì mattina davanti all’Asl di Salerno ci sarà una manifestazione pacifica di protesta proprio per chiedere cure per tutti. Nel volantino scritto da “Salerno in rete” si legge ancora che… “L’andamento della pandemia e l’aumento dei contagi hanno fatto emergere tutta l’inadeguatezza dell’organizzazione sanitaria sul nostro territorio. Nonostante le denunce e le sollecitazioni di molti operatori e di parte delle istituzioni locali le disfunzioni sono sotto gli occhi di tutti e le misure necessarie tardano a venire. – proseguono i referenti della rete di associazioni e ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 16 gennaio 2022) di Monica De Santis “La salute è un diritto costituzionale”, inizia così il volantino scritto e diffuso da?“in rete – Rete associazioni e comitati di?” sulla sanità pubblica e di prossimità per garantire cure e salute. E sullo stesso tema, lunedì mattina davanti all’Asl dici sarà una manifestazione pacifica di protesta proprio per chiedere cure per tutti. Nel volantino scritto da “in rete” si legge ancora che… “L’andamento della pandemia e l’aumento dei contagi hanno fatto emergere tutta l’inadeguatezza dell’organizzazione sanitaria sul nostro territorio. Nonostante le denunce e le sollecitazioni di molti operatori e di parte delle istituzioni locali le disfunzioni sono sotto gli occhi di tutti e le misure necessarie tardano a venire. – proseguono i referenti della rete di associazioni e ...

Ultime Notizie dalla rete : Troppi casi Troyes - Lione, Ligue 1: probabili formazioni, pronostici ... la sfida con il Montpellier, originariamente in programma una settimana fa, è stata rinviata per via dei troppi casi Covid. Come vedere Troyes - Lione in diretta tv e in streaming La gara tra Troyes ...

La guerra dei dati e l'illusione del controllo (di R. Maggiolo) Nel mentre, le Regioni e il Governo discutono su come conteggiare i casi Covid , per esempio ... Chi è a favore sostiene che troppi dati portino confusione e ansia, e chi si oppone sostiene esattamente ...

Ospedali, bomba contagi: 25 casi al San Leonardo. Sanità al collasso Venticinque operatori sanitari contagiati, il reparto Covid con il triplo delle persone ricoverate rispetto ai posti letto disponibili e pazienti che rischiano d’infettarsi anche nei percorsi puliti.

