Royal Family, Andrea fatto fuori da suo fratello Carlo: spunta l’inconfessabile verità (Di domenica 16 gennaio 2022) Il provvedimento riguardante Andrea di York sarebbe stato preso da suo fratello Carlo e non dalla Regina come invece sembrava in origine Continua a crescere la tensione a Buckingham Palace, in particolar modo dopo gli ultimi eventi accaduti. Nei mesi scorsi la Corona ha dovuto fronteggiare una serie di scandali, ma con ogni probabilità quello di cui parliamo quest’oggi è il più grande in assoluto. La vicenda legata al “caso Epstein” infatti, ha toccato da vicino la Royal Family. Regina Elisabetta II e suo figlio Andrea duca di York (Instagram)Qualche tempo fa, è venuto a galla che Andrea di York era un amico stretto dell’imprenditore statunitense che ha dato il nome al caso. Jeffrey Epstein è stato arrestato per abusi sessuali e traffico di minori. ... Leggi su topicnews (Di domenica 16 gennaio 2022) Il provvedimento riguardantedi York sarebbe stato preso da suoe non dalla Regina come invece sembrava in origine Continua a crescere la tensione a Buckingham Palace, in particolar modo dopo gli ultimi eventi accaduti. Nei mesi scorsi la Corona ha dovuto fronteggiare una serie di scandali, ma con ogni probabilità quello di cui parliamo quest’oggi è il più grande in assoluto. La vicenda legata al “caso Epstein” infatti, ha toccato da vicino la. Regina Elisabetta II e suo figlioduca di York (Instagram)Qualche tempo fa, è venuto a galla chedi York era un amico stretto dell’imprenditore statunitense che ha dato il nome al caso. Jeffrey Epstein è stato arrestato per abusi sessuali e traffico di minori. ...

paoloroversi : Cosa dire? Non so se ringraziare voi o la The Royal Family che dopo avermi taggato per le foto che (il mio omonimo… - giusy6156 : RT @gladiatoremassi: “figlio prediletto” della Regina Elisabetta II perde gradi, onori militari e ogni incarico di rappresentanza in nome d… - DelgadoPress : RT @gladiatoremassi: “figlio prediletto” della Regina Elisabetta II perde gradi, onori militari e ogni incarico di rappresentanza in nome d… - VanityFairIt : «Harry non avrebbe ottenuto un anticipo di svariati milioni se non avesse promesso all'editore dettagli intimi e su… - paologargiulo1 : RT @gladiatoremassi: “figlio prediletto” della Regina Elisabetta II perde gradi, onori militari e ogni incarico di rappresentanza in nome d… -