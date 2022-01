Real Madrid | trionfo in Supercoppa | steso l’Athletic Bilbao

(Di domenica 16 gennaio 2022) . Decidono il gol di Modric e il rigore di Benzema Iltrionfa allo Stadio Internazionale Re Fahd di Riad aggiudicandosi come da pronostico laspagnola in finale contro. Decidono il gol di Modric nel primo tempo e il rigoreizzato da Benzema ad inizio ripresa. Ma grande merito anche a Courtois che ha neutralizzato un rigore. Primo trofeo stagionale per il Blancos di Ancelotti (21esimo titolo per il tecnico) che avevano eliminato in semifinale il Barcellona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La partita- Athletic Bilbao del 16 gennaio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la finalissima della Supercoppa di Spagna 2021/2022 RIYAD - Domenica ...Lo spagnolo era subentrato in estate ad un altro ex allenatore azzurro, Carlo Ancelotti, dopo che quest'ultimo aveva accettato l'offerta del. ...RIO BREOGAN LUGO 87 – 90 JOVENTUT BADALONA (recupero giornata 11) La Penya sbanca il parquet di Lugo e strappa un pass per la Copa del Rey. I catalani ...Il Real Madrid batte 2-0 l'Athletic Bilbao a Riyad e conquista la Supercoppa spagnola: ventunesimo trofeo in carriera per Carlo Ancelotti.