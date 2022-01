Pavoletti: «Pari più giusto. Cagliari cambiato, vogliamo la salvezza» (Di domenica 16 gennaio 2022) . L’attaccante rossoblu dopo la Roma Il pareggio sarebbe stato il risultato perfetto. Questo il pensiero emerso dall’analisi di Leonardo Pavoletti al termine del match contro la Roma. Le dichiarazioni del bomber livornese. LA PARTITA – «È stata una partita combattuta, da tanto non eravamo cosi gagliardi e intraprendenti in trasferta. La nostra prestazione è stata giusta e attenta, abbiamo pressato alto e ci ha condannato solo un episodio. Noi abbiamo creato tanto, loro si sono difesi: il pareggio sarebbe stato meritato». CAMBIAMENTO – «È cambiato il nostro modo di ragionare, ci siamo fatti un esame di coscienza perché stavamo sbagliando e siamo ripartiti dal concetto che dobbiamo dare tutti qualcosa in più per l’altro. Il gruppo farà la differenza per raggiungere una salvezza in cui crediamo e che ci andremo a ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) . L’attaccante rossoblu dopo la Roma Il pareggio sarebbe stato il risultato perfetto. Questo il pensiero emerso dall’analisi di Leonardoal termine del match contro la Roma. Le dichiarazioni del bomber livornese. LA PARTITA – «È stata una partita combattuta, da tanto non eravamo cosi gagliardi e intraprendenti in trasferta. La nostra prestazione è stata giusta e attenta, abbiamo pressato alto e ci ha condannato solo un episodio. Noi abbiamo creato tanto, loro si sono difesi: il pareggio sarebbe stato meritato». CAMBIAMENTO – «Èil nostro modo di ragionare, ci siamo fatti un esame di coscienza perché stavamo sbagliando e siamo ripartiti dal concetto che dobbiamo dare tutti qualcosa in più per l’altro. Il gruppo farà la differenza per raggiungere unain cui crediamo e che ci andremo a ...

