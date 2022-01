Osimhen | parla il chirurgo | «È guarito | ma calma Paura? Non credo ne avrà»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 16 gennaio 2022) IlTartaro che ha operatohato del recupero dall’infortunio Gianpaolo Tartaro,maxillo-facciale che ha operato Victor, hato del recupero dall’infortunio dell’attaccante del Napoli. INFORTUNIO – «Nella mia lunga esperienza non ricordo nel calcio un trauma facciale così deva stante. Solo nel rugby ho visto di peggio. Per questo dico che non è stato facile. Ma i meriti sono da dividere con lo staff medico del Napoli, coordinato dal dottor Raffaele Canonico, con il tecnico Luciano Spalletti e soprattutto col giocatore, che a livello di struttura fisica e biologica ha dimostrato qualità decisamente superiore alla media». COMPORTAMENTO– «Me lo chiede tanta gente a Napoli, tifosa di Victor. Per conoscere ...