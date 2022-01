Novak Djokovic ha perso il ricorso | deve lasciare l' Australia

(Di domenica 16 gennaio 2022) Verdetto contrario e finale di partita per il tennista serbo che non ha più il visto per restate in. Il 34enne numero 1 del tennis mondiale non difenderà il suo titolo all’n Open. Resta lo sconcerto per una questione gestita male nei modi e nei tempi da ogni punto di vista

I legali dihanno deciso di non impugnare la decisione della citata Corte Federale, sapendo perfettamente di avere zero possibilità che una domanda (o udienza) di congedo speciale dell'Alta Corte potesse ...Diventano così otto gli italiani impegnati domani : Giorgi vs Potapova (all'1), Berrettini vs Nakashima (2° dall'1), Paolini vs Ruse (3° dall'1), Bronzetti vs Gracheva (3° dall'1), Fognini vs ...La decisione tanto attesa: Novak Djokovic ha perso l'appello contro la cancellazione del proprio visto in Australia. Nell'udienza presso la Corte federale australiana, i tre giudici coinvolti hanno de ...Oltre all'espulsione dal Paese, c'è un altro provvedimento molto importante preso nei confronti di Novak Djokovic: il serbo sarà soggetto all'impossibilità di ricevere il visto per l'Australia per tre ...