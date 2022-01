Malata di cancro scrive ai furbetti del Green Pass: "Egoisti, riflettete" (Di domenica 16 gennaio 2022) “Provate, tutti voi furbetti di ogni specie, a immaginare cosa si prova a guardare la morte in faccia, anche per un solo secondo se ne siete capaci e poi diteci cosa si prova”. E’ il Passaggio di chiusura di una lettera aperta che Claudia Baiocco, portavoce del sindaco di Civitanova Marche, Malata oncologica, ha inviato al quotidiano online Cronache Maceratesi. La donna ha scelto di prendere una posizione dura nei confronti dei “furbetti del Green Pass, comprati a poche decine di euro, e di gente che non ha nessuna fiducia nella scienza - perché la vita e la fortuna li ha esentati dal confrontarsi con una malattia grave - che cerca medici compiacenti per farsi rilasciare finte esenzioni al vaccino che certo si trovano sempre in nome del dio denaro”.Claudia Baiocco prende spunto dalle ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) “Provate, tutti voidi ogni specie, a immaginare cosa si prova a guardare la morte in faccia, anche per un solo secondo se ne siete capaci e poi diteci cosa si prova”. E’ ilaggio di chiusura di una lettera aperta che Claudia Baiocco, portavoce del sindaco di Civitanova Marche,oncologica, ha inviato al quotidiano online Cronache Maceratesi. La donna ha scelto di prendere una posizione dura nei confronti dei “del, comprati a poche decine di euro, e di gente che non ha nessuna fiducia nella scienza - perché la vita e la fortuna li ha esentati dal confrontarsi con una malattia grave - che cerca medici compiacenti per farsi rilasciare finte esenzioni al vaccino che certo si trovano sempre in nome del dio denaro”.Claudia Baiocco prende spunto dalle ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Malata di cancro scrive una lettera ai 'furbetti' del Green pass: 'Egoisti, riflettete' #ANSA - Corriere : Malata di cancro ai “furbetti” del green pass: «Egoisti, riflettete» - Tg1Rai : 'Sono malata di cancro e forse non avrò molto tempo per vivere', scrive Claudia nella sua lettera ai furbetti del… - Pier185647033 : RT @lamaschera4: Fa male sapere che uno Stato tiene più alle lobby farmaceutiche che al popolo. Si sospendo medici e infermieri, per crear… - alcinx : RT @HuffPostItalia: Malata di cancro scrive ai furbetti del Green Pass: 'Egoisti, riflettete' -