Il trucco semplice per fare dolci altissimi con una tortiera normale! (Di domenica 16 gennaio 2022) Se siete alla ricerca di un trucco semplice per ottenere una torta altissima e soffice anche con uno stampo classico, siete nel posto giusto! Non avrete bisogno di acquistare altri accessori da cucina! Vi basterà seguire delle poche e semplici regole fondamentali e armarvi di pazienza. Prendete la vostra tortiera, preferibilmente apribile, rivestitela con un foglio di carta apposita ritagliatela, bagnatela e strizzatela. Questa operazione vi permetterà di avere un bordo doppio per altezza e farà in modo che la torta non si muova minimamente, crescendo a dismisura. Inserite tra gli ingredienti, sempre l’amido di mais, e cuocete il vostro dolce in forno, nella parte centrale e a basse temperature: non superate i 160° per permettere una lievitazione lente, ma continua, senza di rischio di bruciature. Provate a utilizzare questo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 16 gennaio 2022) Se siete alla ricerca di unper ottenere una torta altissima e soffice anche con uno stampo classico, siete nel posto giusto! Non avrete bisogno di acquistare altri accessori da cucina! Vi basterà seguire delle poche e semplici regole fondamentali e armarvi di pazienza. Prendete la vostra, preferibilmente apribile, rivestitela con un foglio di carta apposita ritagliatela, bagnatela e strizzatela. Questa operazione vi permetterà di avere un bordo doppio per altezza e farà in modo che la torta non si muova minimamente, crescendo a dismisura. Inserite tra gli ingredienti, sempre l’amido di mais, e cuocete il vostro dolce in forno, nella parte centrale e a basse temperature: non superate i 160° per permettere una lievitazione lente, ma continua, senza di rischio di bruciature. Provate a utilizzare questo ...

Advertising

Nottambulalulu : RT @micatwitto: Vi svelo un trucco semplice e veloce per pulire casa in un lampo: - uscite immediatamente da Twitter - buttate il cellular… - InsideFederica : #jeru Vestito lungo di Jessica stupendo. Bellissima baby, spero in trucco semplice così sarà top ancor di più - costa_costa1967 : @GuidoDeMartini Io noleggerei un motoscafo, dalla Sicilia è facile, sono 3 km e qualcosina. Dalla Sardegna altro tr… - effe_la : RT @micatwitto: Vi svelo un trucco semplice e veloce per pulire casa in un lampo: - uscite immediatamente da Twitter - buttate il cellular… - scorpio66966 : RT @micatwitto: Vi svelo un trucco semplice e veloce per pulire casa in un lampo: - uscite immediatamente da Twitter - buttate il cellular… -