I Maneskin ancora star negli Usa sul palco al Coachella: "Non vediamo l'ora di spaccare" (Di domenica 16 gennaio 2022) Balletti a luci rosse, tacchi alti, look eccentrici, selfie come mamma l'ha fatto e tante altre provocazioni . Damiano David, leader dei Måneskin non smette mai di stupire. Così come gli altri ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 16 gennaio 2022) Balletti a luci rosse, tacchi alti, look eccentrici, selfie come mamma l'ha fatto e tante altre provocazioni . Damiano David, leader dei Måneskin non smette mai di stupire. Così come gli altri ...

Advertising

Corriere : Måneskin ancora alla ribalta negli Usa: saranno ospiti del Saturday Night Live - TvCircle1 : RT @TvCircle1: ?? Nuovo superospite per #Sanremo2022. L'annuncio arriverà ancora una volta da Amadeus questa sera al #TG1 delle 20. @IlMessa… - infoitcultura : Måneskin ancora alla ribalta negli Usa: saranno ospiti del Saturday Night Live - grifoncina1977 : I Maneskin a Sanremo come super ospiti e io sono ancora ferma qui - faI3na : non é ancora ufficiale come notizia ma gira voce che tra i vari super ospiti di sanremo ci siano i maneskin, a ques… -