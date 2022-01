Grecia, Eni acquisisce Solar Konzept Greece ed entra nel mercato delle rinnovabili (Di domenica 16 gennaio 2022) Eni, tramite Eni gas e luce, prossima a diventare Plenitude, ha acquisito la società greca Solar Konzept Greece (“SKGR”) da Solar Konzept International la cui partecipazione di maggioranza è detenuta da Aquila Capital, società di investimenti sostenibili e sviluppo di asset, con sede ad Amburgo (Germania). SKGR è titolare di una piattaforma per lo sviluppo di impianti fotovoltaici in Grecia e il suo portafoglio impianti include una pipeline di progetti di circa 800 MW, che costituiranno la base per l’ulteriore sviluppo del portafoglio di rinnovabili nel Paese. Eni gas e luce è presente nel mercato dell’energia retail greco dal 2000 e conta ad oggi circa 500 mila clienti. L’operazione rappresenta l’ingresso di Eni nel mercato greco ... Leggi su ildenaro (Di domenica 16 gennaio 2022) Eni, tramite Eni gas e luce, prossima a diventare Plenitude, ha acquisito la società greca(“SKGR”) daInternational la cui partecipazione di maggioranza è detenuta da Aquila Capital, società di investimenti sostenibili e sviluppo di asset, con sede ad Amburgo (Germania). SKGR è titolare di una piattaforma per lo sviluppo di impianti fotovoltaici ine il suo portafoglio impianti include una pipeline di progetti di circa 800 MW, che costituiranno la base per l’ulteriore sviluppo del portafoglio dinel Paese. Eni gas e luce è presente neldell’energia retail greco dal 2000 e conta ad oggi circa 500 mila clienti. L’operazione rappresenta l’ingresso di Eni nelgreco ...

