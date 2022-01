Gf Vip 6 | Delia Duran confessa | “Una volta io e Alex Belli siamo andati a letto con un’altra donna | però…

(Di domenica 16 gennaio 2022) Nella trentaquattresima puntata del Gf Vip 6 andata in onda venerdì su Canale 5 ha fatto il suo ingresso, la moglie di. La sua entrata, come prevedibile, ha modificato i già precari equilibri della Casa, facendo crollare Soleil, la quale si è mostrata in lacrime dopo l’ultima puntata del reality show. Tra coloro che invece hanno cercato di conoscere più a fondo la nuova inquilina della Casa ci sono Miriana Trevisan e Manila Nazzaro ed è proprio con quest’ultima che lasi è lasciata andare ad alcune confidenze nella notte, mentre si trovavano ainsieme.ha raccontato a Manila alcuni dettagli intimi del suo rapporto cone le ha anche raccontato che in un’occasione le è capitato di avere un rapporto a tre con ...

Soleil Sorge in lacrime dopo l'ingresso diDuran: il video C'è una nuova "Queen" nella Casa del GF: l'arrivo diDuran ha destabilizzato e molto gli equilibri e esacerbato ancora di ...Leggi Anche 'Grande Fratello6', Soleil Sorge disperata per l'entrata diDuran La lite scoppia improvvisamente nel bel mezzo della festa organizzata in onore di Kabir. Se le cause del ...Sonia Bruganelli interviene nello scontro tra Soleil Sorge e Delia Duran al Grande Fratello Vip. Con una diretta Instagram l'opinionista ha dato un consiglio ...Delia continua a tormentarsi a causa della sua crisi con Alex e Manila la conforta e le consiglia di prendersi del tempo per riflettere ...