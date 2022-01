Eruzione vulcano Tonga: 'Superata' la minaccia tsunami (Di domenica 16 gennaio 2022) La minaccia di uno tsunami provocato dalla potente Eruzione di un vulcano sottomarino vicino all'isola di Tonga sembra essere ormai Superata. A dirlo il centro di allerta tsunami del Pacifico che ha ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 16 gennaio 2022) Ladi unoprovocato dalla potentedi unsottomarino vicino all'isola disembra essere ormai. A dirlo il centro di allertadel Pacifico che ha ...

Advertising

Tg1Rai : L'impressionante eruzione del vulcano sottomarino a #Tonga. Il sisma che ha accompagnato l'esplosione è stato avver… - Agenzia_Ansa : Tonga, l'eruzione del vulcano Hunga ripresa da un satellite #ANSA - Link4Universe : Nell'angolo in basso a destra, da questa vista dallo spazio della Terra, si vede l'eruzione del vulcano in Tonga! .… - anna_annie12 : Eruzione vulcano Tonga, 'superata' la minaccia tsunami - Ultima Ora - ANSA - M1nou23 : RT @Asiablog_it: ?? #ECUADOR ???? L'arrivo dello #tsunami in seguito all'eruzione del vulcano Hunga #Tonga ???? a oltre 10.000 km di distanza.… -