Djokovic | ricorso respinto | deve lasciare l’Australia

Ultime Notizie dalla rete : Djokovic ricorso

Ha perso ilcontro la cancellazione del suo visto e non potrà quindi giocare gli Australian ...Novaksarà espulso dall'Australia. La Corte federale ha respinto ildel tennista numero 1 al mondo., che non è vaccinato, ha perso la battaglia per evitare l'espulsione dal Paese dopo che il governo ha annullato il suo visto per la seconda volta per ...ìLa Corte federale australiana ha respinto il ricorso di Djokovic, che è stato espulso dall'Australia. Niente Australian Open per lui ...Novak Djokovic perde il ricorso e non giocherà gli Australian Open 2022. A prendere il posto del numero uno al mondo nel main draw sarà un azzurro, Salvatore Caruso ...