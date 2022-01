Djokovic: estremamente deluso, rispetterò la sentenza (Di domenica 16 gennaio 2022) "Sono estremamente deluso dalla decisione della Corte federale". E' il commento a caldo di Novak Djokovic che oggi si è visto annullare per la seconda volta il visto e dovrà lasciare l'Australia ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 16 gennaio 2022) "Sonodalla decisione della Corte federale". E' il commento a caldo di Novakche oggi si è visto annullare per la seconda volta il visto e dovrà lasciare l'Australia ...

