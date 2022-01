Conferenza stampa Pioli: «Serve una partita da squadra. Sul mercato dico che…» (Di domenica 16 gennaio 2022) Conferenza stampa Pioli: le dichiarazioni del tecnico del Milan alla vigilia del match di campionato contro lo Spezia Stefano Pioli è intervenuto in Conferenza alla vigilia del match con lo Spezia. Il tecnico del Milan ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. SULLA partita – «La squadra dovrà giocare da squadra. Affrontiamo un team che non ha subito gol nelle ultime partite. Bisogna giocare tatticamente bene. Poi ovvio i singoli dovranno fare la differenza» SUL GRUPPO – «Abbiamo dimostrato di essere un gruppo intelligente. Sappiamo adattarci a qualsiasi partita e che domani servirà una prestazione lucida e attenta al 100%.» REBIC – «Rebic ha avuto problematiche importanti. Gli Serve tempo per ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022): le dichiarazioni del tecnico del Milan alla vigilia del match di campionato contro lo Spezia Stefanoè intervenuto inalla vigilia del match con lo Spezia. Il tecnico del Milan ha risposto alle domande dei giornalisti presenti. SULLA– «Ladovrà giocare da. Affrontiamo un team che non ha subito gol nelle ultime partite. Bisogna giocare tatticamente bene. Poi ovvio i singoli dovranno fare la differenza» SUL GRUPPO – «Abbiamo dimostrato di essere un gruppo intelligente. Sappiamo adattarci a qualsiasie che domani servirà una prestazione lucida e attenta al 100%.» REBIC – «Rebic ha avuto problematiche importanti. Glitempo per ...

