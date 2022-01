C’è Posta per Te, muore poco dopo la partecipazione al programma: lo straziante ricordo di Valeria (Di domenica 16 gennaio 2022) Il suo ricordo con tutte le foto a fine articolo. C’è Posta per Te, l’indimenticabile Valeria incinta morta di cancro dopo il programma. La drammatica storia di Valeria, giovane donna incinta morta di cancro subito dopo la sua partecipazione al famigerato programma "C’è Posta per Te". A ricordarla una delle più grandi voci italiane. Il famoso programma condotto dalla famigerata Maria De Filippi ha da sempre portato numerose emozioni nelle nostre case. Spesso le storie struggenti che vengono raccontante a C’è Posta per te ci lasciano un vuoto nel cuore che difficilmente la quotidianità delle nostre giornate può risanare. Questo perché nel programma si trattano ... Leggi su howtodofor (Di domenica 16 gennaio 2022) Il suocon tutte le foto a fine articolo. C’èper Te, l’indimenticabileincinta morta di cancroil. La drammatica storia di, giovane donna incinta morta di cancro subitola suaal famigerato"C’èper Te". A ricordarla una delle più grandi voci italiane. Il famosocondotto dalla famigerata Maria De Filippi ha da sempre portato numerose emozioni nelle nostre case. Spesso le storie struggenti che vengono raccontante a C’èper te ci lasciano un vuoto nel cuore che difficilmente la quotidianità delle nostre giornate può risanare. Questo perché nelsi trattano ...

