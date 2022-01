Calciomercato Napoli | colpo a sorpresa | vuole andar via dal Barcellona

(Di domenica 16 gennaio 2022) Dalpuò arrivare ilper il? Un blaugrana è in rotta con Xavi e rischia di salutare il Camp Nou già a gennaio Il mercato non dorme mai, soprattutto a gennaio. Tanti i club alla ricerca dell’occasione giusta, al momento giusto. In Italia, anche ilsi dà un’occhiata intorno, nella speranza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | @sscnapoli, contatti con l'@AFCAjax per @nico_taglia - DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli-#Tagliafico, la situazione - Gazzetta_it : Alvarez, non solo Milan e Inter: sul talento argentino piomba anche il Napoli #calciomercato - gilnar76 : Calciomercato #Napoli, azzurri su un centrocampista del Barcellona #Forzanapoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Spazio_Napoli : Calciomercato Napoli, azzurri su un centrocampista del Barcellona -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

.it vi offre la sfida dell'Olimpico' in tempo reale. Formazioni UFFICIALI Roma - ... CLASSIFICA: Inter** 49, Milan* 48,* 43, Atalanta** 41, Juventus 41, Lazio 35, Fiorentina** 32, ...Tre sconfitte in tre partite giocate nel 2022, la Sampdoria ha raccolto zero punti nelle sfide con Cagliari,e Torino. Una sola vittoria nelle ultime otto di campionato e un rendimento che preoccupa la società blucerchiata, che ha deciso per il cambio di allenatore. Roberto D'Aversa verrà esonerato ...Mercato: Dybala-Juve nodo rinnovo, Samp riecco Giampaolo. D'Aversa verso l'esonero. Napoli taglia costi, a rischio OsimhenROMA, 16 GEN - Il rinnovo di Paulo DYBALA è una spina conficcata nel fianco de ...Vincenzo Italiano ha presentato in conferenza stampa la partita di domani contro il Genoa. Ecco le parole del tecnico della Fiorentina ...