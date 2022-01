Calciomercato Juve | per l’attacco ne restano due | chi è rimasto

(Di domenica 16 gennaio 2022), perè sfida a due: i preferiti di Cherubini per rinforzare il reparto offensivo Laè sempre al lavoro in chiavealla ricerca dell’attaccante del futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sarebbero due i nomi preferiti nella lista del Football Director Cherubini per la sessione estiva: Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic. Per l’attaccante del Sassuolo l’affare sempre più fattibile rispetto al bomber della Fiorentina per cui c’è da convincere, in particolare, il patron Rocco Commisso. L'articolo proviene da Calcio News 24.

