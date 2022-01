Calciomercato Empoli: si lavora al riscatto di Vicario (Di domenica 16 gennaio 2022) . I toscani convinti dal portiere di proprietà del Cagliari Secondo quanto riferito da Nicolò Schira tramite il suo profilo Twitter, l’Empoli, vista e considerata pure la nuova grande prestazione di oggi contro il Venezia, sarebbe al lavoro per riscattare anticipatamente Guglielmo Vicario dal Cagliari. Il portiere ha sorpreso in questa prima metà di stagione per il suo rendimento positivo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 gennaio 2022) . I toscani convinti dal portiere di proprietà del Cagliari Secondo quanto riferito da Nicolò Schira tramite il suo profilo Twitter, l’, vista e considerata pure la nuova grande prestazione di oggi contro il Venezia, sarebbe al lavoro per riscattare anticipatamente Guglielmodal Cagliari. Il portiere ha sorpreso in questa prima metà di stagione per il suo rendimento positivo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

