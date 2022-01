Bologna - Napoli | Spalletti | In difficoltà a livello fisico e numerico | ma niente alibi

(Di domenica 16 gennaio 2022) Riprendere subito la marcia in campionato dopo la battuta d'arresto in Coppa Italia contro la Fiorentina che è costata l'accesso ai quarti: per farlo il, nella gara diin programma ...

Riprendere subito la marcia in campionato dopo la battuta d'arresto in Coppa Italia contro la Fiorentina che è costata l'accesso ai quarti: per farlo il, nella gara diin programma lunedì 17 gennaio alle 18:30 , potrà contare su tanti preziosi rientri dall'infermeria, come confermato in conferenza stampa da Luciano Spalletti . I due ...per capire di che pasta è fatto il suo, mentalmente prima ancora che fisicamente. 'Avere giocatori a disposizione è fondamentale per vincere le partite, ma poi bisogna valutare bene le ...Scommesse che aprono con il botto la nuova settimana, grazie ad un lunedì che premia la Serie A con ben tre gare della 22° giornata.Quasi al completo. Se si escludono gli infortunati Ospina e Insigne e i partecipanti alla Coppa d'Africa, Luciano Spalletti ritrova tutto il suo Napoli. Per la trasferta di ...