Australian Open 2022 | il montepremi e il prize money

(Di domenica 16 gennaio 2022) Ile ildegli, Slam d’inizio stagione. Matteo Berrettini e Jannik Sinner rappresentano le due teste di serie azzurre per quanto concerne il torneo Atp; per quanto concerne, invece, il circuito Wta, l’unica testa di serie italiana corrisponde a Camila Giorgi. Novak Djokovic e Naomi Osaka, campioni in carica, proveranno a difendere il titolo di riferimento. In particolare, il numero uno al mondo tenterà di raggiungere un doppio obiettivo: trionfare nuovamente e superare Rafael Nadal e Roger Federer in quanto a eventi Slam vinti. In attesa di conoscere la vera e propria sorpresa degli, tanti outsider sono pronti a sorprendere sul cemento outdoor aussie. Tra questi vi sono certamente Thanasi ...

Advertising

Eurosport_IT : ?? La sentenza è stata unanime: Djokovic espulso dall'Australia, niente Australian Open ??????? #EurosportTENNIS |… - Agenzia_Ansa : Sarà l'italiano Salvatore Caruso, 28 anni, di Avola (Siracusa) a giocare al primo turno degli Australian Open al po… - fanpage : Ultim'ora Novak #Djokovic non giocherà gli #AustralianOpen2022 - AdamMDM : Nuovo regolamento Australian open: possono partecipare solo vaccinati, vince chi sopravvive più a lungo. - alespool62 : RT @SalamidaFabio: Novak #Djokovic dovrà lasciare l’Australia e non potrà prendere parte agli Australian Open. Al suo posto giocherà Silvio… -

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

In queste settimane al centro delle cronache il tennista, primo del mondo, Novak Djokovic. Si è molto parlato di lui per una strana vicenda di visti, vaccini e. Ora la vicenda, pare, è giunta al capolinea. Anche chi non segue il tennis conosce Novak Djokovic. Per settimane è stata in bilico la sua partecipazione agli. Fermato ...Niente Melbourne, addio Grande Slam, e addio agli. Ha già preso il volo per la sua casa di Dubai. II presidente serbo si è affrettato a dire che "Djokovic torna a resta alta, l'...Il campione serbo "estremamente deluso" dalla sentenza che ha cancellato il visto e portato all'espulsione. Il siciliano Salvatore Caruso ripescato al suo posto agli Australian Open ...La vicenda Novak Djokovic è giunta al capolinea. La decisione è definitiva: non parteciperà agli Australian Open.