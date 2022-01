Atalanta-Inter 0-0, Gasperini: “Pareggio ottimo, globalmente meglio noi” (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Il livello di soddisfazione è alto, abbiamo fatto un’ottima gara. La partita era difficile per il valore dell’Inter, ma abbiamo giocato alla pari. Forse abbiamo fatto qualcosa di più noi, globalmente abbiamo fatto meglio. Nel finale hanno fatto meglio perché hanno messo due attaccanti freschi”. Queste le parole di Gian Piero Gasperini ai microfoni di Dazn dopo Atalanta-Inter 0-0, valida per la 22esima giornata di Serie A. Sul confronto con Simone Inzaghi, Gasperini ha spiegato: “La storia dice che nelle partite tra me e Inzaghi ci sono sempre stati tanti gol. Stranamente è uscito uno 0-0, ma è stato un ottimo 0-0, giocato da due squadre con l’obiettivo di vincere. Abbiamo fatto una partita aggressiva, pressando bene, mantenendo le ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) “Il livello di soddisfazione è alto, abbiamo fatto un’ottima gara. La partita era difficile per il valore dell’, ma abbiamo giocato alla pari. Forse abbiamo fatto qualcosa di più noi,abbiamo fatto. Nel finale hanno fattoperché hanno messo due attaccanti freschi”. Queste le parole di Gian Pieroai microfoni di Dazn dopo0-0, valida per la 22esima giornata di Serie A. Sul confronto con Simone Inzaghi,ha spiegato: “La storia dice che nelle partite tra me e Inzaghi ci sono sempre stati tanti gol. Stranamente è uscito uno 0-0, ma è stato un0-0, giocato da due squadre con l’obiettivo di vincere. Abbiamo fatto una partita aggressiva, pressando bene, mantenendo le ...

