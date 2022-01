Amici 21 news: classifica cover Fiorella Mannoia e classifica generale (Di domenica 16 gennaio 2022) Nella puntata di Amici 21 in onda oggi, 16 gennaio 2022, scopriremo i voti dati dall’ospite chiamato da Maria de Filippi per dare i voti. E’ toccato stavolta a Fiorella Mannoia, chiamata a giudicare le perfomance dei cantanti. Non solo, come aveva chiesto Rudy, è stata fatta anche una classifica generale, mettendo insieme tutti i voti, la situazione in classifica degli ascolti e dei brani scaricati e via dicendo. I ragazzi quindi hanno avuto modo di conoscere prima i voti di Fiorella Mannoia e poi anche di sapere qual è in generale la loro “posizione” tra giudizi di esperti e anche pubblico, che è poi quello che realmente compra i dischi e scarica le canzoni. Iniziamo quindi con la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 16 gennaio 2022) Nella puntata di21 in onda oggi, 16 gennaio 2022, scopriremo i voti dati dall’ospite chiamato da Maria de Filippi per dare i voti. E’ toccato stavolta a, chiamata a giudicare le perfomance dei cantanti. Non solo, come aveva chiesto Rudy, è stata fatta anche una, mettendo insieme tutti i voti, la situazione indegli ascolti e dei brani scaricati e via dicendo. I ragazzi quindi hanno avuto modo di conoscere prima i voti die poi anche di sapere qual è inla loro “posizione” tra giudizi di esperti e anche pubblico, che è poi quello che realmente compra i dischi e scarica le canzoni. Iniziamo quindi con la ...

