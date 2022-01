Texas | sequestra 4 persone in una sinagoga | Se entrate moriranno tutti

(Di sabato 15 gennaio 2022) Un uomo con un accento britannico tiene in ostaggio un rabbino e la sua congregazione in unain, vicino Dallas. Le autorità sono sul posto insieme al corpo speciale degli SWAT e all’Fbi....

Il sequestratore della sinagoga di Colleyville inafferma di essere armato e dice di essere il fratello di Aafia Siddiqui . Lo riporta Abc citando alcune fonti. La pachistana Siddiqui è ...Il sequestratore della sinagoga di Colleyville inafferma di essere armato e dice di essere il fratello di Aafia Siddiqui . Lo riporta Abc citando alcune fonti. La pachistana Siddiqui è ...TEXAS (USA) - Rilasciato uno degli ostaggi sequestrati in Texas nella sinagoga a Colleyville, in Texas. L'uomo non è ferito. Intanto la famiglia di Aaifa Siddiqui, la donna che il sequestratore con il ...Un uomo armato è entrato nella sinagoga della congregazione di Beth Israel a Colleyville, in Texas non lontano da Dallas, e ha preso in ostaggio il rabbino e altre tre ...