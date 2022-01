Sos Lazio. E Sarri rilancia Luis Alberto

(Di sabato 15 gennaio 2022) Piove sul bagnato. Non bastavano i 39 gol subiti dallae l'assenza del leader Acerbi almeno sino al prossimo 6 febbraio. Non bastavano il rinnovo di Luiz Felipe ancora in bilico e il mercato ...

ilmessaggero.it

Piove sul bagnato. Non bastavano i 39 gol subiti dallae l'assenza del leader Acerbi almeno sino al prossimo 6 febbraio. Non bastavano il rinnovo di Luiz Felipe ancora in bilico e il mercato bloccato. Alla vigilia della sfida alla Salernitana di ...Sono già cinque le strutture di coordinamento che hanno fatto appello al sistema di compensazione: Toscana, Lombardia, Veneto, Abruzzo e, ma segnali di preoccupazione arrivano anche dal resto ...Pesano le assenze di Acerbi e Radu in difesa nella Lazio. Sarri ha provato Hysaj (favorito su Patric) da centrale accanto a Luiz Felipe, con Lazzari e Marusic sulle fasce. A centrocampo – senza Basic ...Come spiegato da Sky Sport, la Lazio vuole cedere Muriqi, ci sono vari interessi ma od oggi quello più concreto è quello del CSKA Mosca. “Vedremo se si troverà un accordo, pr ...