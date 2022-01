Si ribalta autobus a Morano Calabro | traffico bloccato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : ribalta autobus

Traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo " a causa di unribaltato al km 187,257 all'altezza di Morano Calabro (Cosenza). Uscita obbligatoria in direzione sud, svincolo di Morano, con rientro in A/2 allo svincolo di Campotenese dalla viabilità ...Tragico incidente sulla A2 "Autostrada del Mediterraneo" all'altezza di Morano Calabro , dove unsi è ribaltato e, purtroppo, non c'è stato scampo per l'autista . Il conducente del mezzo sarebbe morto poco dopo l'arrivo dei soccorritori. Il sinistro , le cui cause ancora da accertare, è ...Un autobus si è ribaltato intorno alle ore 13 di oggi sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” all’altezza di Morano Calabro, nel cosentino. Il sinistro, le cui cause ancora da accertare, è avvenuto nei ...Tragico incidente sulla A2 “Autostrada del Mediterraneo” all’altezza di Morano Calabro, dove un autobus si è ribaltato e, purtroppo, non c'è stato scampo per l'autista. Il sinistro, le cui cause ancor ...