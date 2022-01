Quirinale: Marcucci (Pd), 'ripartire da maggioranza governo non dal Conte bis' (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - Per le scelte sul Quirinale bisogna "ripartire dalla maggioranza di governo, anche se parte di questa si dichiara indisponibile per motivi politici che comprendiamo". Lo ha detto Andrea Marcucci alla riunione di gruppi e Direzione Pd. Alla candidatura di Berlusconi "la reazione uniamo le forze più affini, quelle del Conte bis, credo sia quella più naturale. Ma la reazione può creare altro errore. Dobbiamo tessere il filo della collaborazione e della discussione nell'interesse Paese", ha spiegato il senatore del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen (Adnkronos) - Per le scelte sulbisogna "dalladi, anche se parte di questa si dichiara indisponibile per motivi politici che comprendiamo". Lo ha detto Andreaalla riunione di gruppi e Direzione Pd. Alla candidatura di Berlusconi "la reazione uniamo le forze più affini, quelle delbis, credo sia quella più naturale. Ma la reazione può creare altro errore. Dobbiamo tessere il filo della collaborazione e della discussione nell'interesse Paese", ha spiegato il senatore del Pd.

Advertising

TV7Benevento : Quirinale: Marcucci (Pd), 'ripartire da maggioranza governo non dal Conte bis'... - rotre54 : Ma poi a 'sinistra' si è capito per chi voterà gente come Marcucci, Lotti, Guerini, Serrakkiani e compagnia cantan… - Lichtung5 : Una donna al Quirinale ? Eddi Marcucci. #quirinale - PoliticaNewsNow : Quirinale, Marcucci: “Berlusconi proprio non lo possiamo votare” - TV7Benevento : Quirinale: Marcucci, 'storia Pd ci impedisce di votare Berlusconi'... -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Marcucci L'irriconoscibile Letta e il Pd a immagine e somiglianza di Bettini - Provenzano ...Franceschini non sarà più distratto dal Quirinale, che diranno quelli del gruppone di Lorenzo Guerini, Luca Lotti e Alessandro Alfieri, che riscontri troverà l'aperta dissidenza di Andrea Marcucci, ...

I reati degli immigrati sono sempre coperti dalla sinistra ...cerca il sostegno di una parte della sinistra L'hanno già definito il 'papabile' per il Quirinale ... C'è una sinistra pro - referendum Da Pisapia a Bettini, da Marcucci fino a Staino e Uggetti La logica ...

Quirinale: Marcucci (Pd), 'ripartire da maggioranza governo non dal Conte bis' Il Sannio Quotidiano Quirinale: Marcucci (Pd), 'ripartire da maggioranza governo non dal Conte bis' Roma, 15 gen (Adnkronos) - Per le scelte sul Quirinale bisogna "ripartire dalla maggioranza di governo, anche se parte di questa si dichiara indisponibile per motivi politici che comprendiamo". Lo ha ...

Berlusconi e il Quirinale: gli interessi fuori dal centrodestra Vittorio Sgarbi continua a telefonare per lui: «Ci rivolgiamo alle anime perse». Tommaso Cerno (Pd): «Ho sentito nel Pd dire che, se Berlusconi viene eletto, la sinistra vince per 15 anni le elezioni» ...

...Franceschini non sarà più distratto dal, che diranno quelli del gruppone di Lorenzo Guerini, Luca Lotti e Alessandro Alfieri, che riscontri troverà l'aperta dissidenza di Andrea, ......cerca il sostegno di una parte della sinistra L'hanno già definito il 'papabile' per il... C'è una sinistra pro - referendum Da Pisapia a Bettini, dafino a Staino e Uggetti La logica ...Roma, 15 gen (Adnkronos) - Per le scelte sul Quirinale bisogna "ripartire dalla maggioranza di governo, anche se parte di questa si dichiara indisponibile per motivi politici che comprendiamo". Lo ha ...Vittorio Sgarbi continua a telefonare per lui: «Ci rivolgiamo alle anime perse». Tommaso Cerno (Pd): «Ho sentito nel Pd dire che, se Berlusconi viene eletto, la sinistra vince per 15 anni le elezioni» ...