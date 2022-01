Advertising

tvbusiness24 : #Prezzi alle stelle, scatta il #caro-colazione: #caffè al bar 1,5 euro - Radio1Rai : ??Prezzi #assoutenti Caro-colazioni. Aumenti a macchia di leopardo per i listini di caffè, cappuccino e cornetto nei… - fisco24_info : Prezzi: è caro-colazione, caffè al bar verso 1,50 euro: Assoutenti, pesano rincari bollette e aumenti materie prime - iconanews : Prezzi: è caro-colazione, caffè al bar verso 1,50 euro - cjmimun : Prezzi: e' caro-colazione, caffe' al bar verso 1,50 euro andiamo bene.... -

Ultime Notizie dalla rete : Prezzi caro

Agenzia ANSA

Nella corsa deiscoppia anche il '- colazione' . Lo denuncia Assoutenti, che segnala rincari in Italia a macchia di leopardo per i listini di caffè, cappuccino e cornetti nei bar. L'associazione segnala ...Maggiori costi in capo agli esercenti che, inevitabilmente, vengono scaricati sui consumatori finali, e stanno dando vita al fenomeno del "- colazione" in tutta Italia. A questo vanno aggiunti ...Viaggio tra i banchi di via Emilia: grossisti e dettaglianti sono alle prese con gli effetti del caro energia sui prezzi ...Roma, 15 gennaio 2022 - Scoppia in Italia il 'caro-colazione'. Lo denuncia Assoutenti, che segnala rincari a macchia di leopardo per i listini di caffè, cappuccino e cornetti nei bar. L'associazione s ...