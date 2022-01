Pensioni 2022: uscite nati fino al 1959, scadenze e informazioni (Di sabato 15 gennaio 2022) Nessuna particolare novità è stata introdotta per le Pensioni dalla legge di Bilancio. Escludendo la nuovissima quota 102, che a dire il vero di nuovo ha solo l'uscita dai 64 anni d'età, per il resto solo proroghe e piccoli ritocchi di misure che dovevano scomparire a fine 2021 e invece, sono state allungate. Tra queste viene confermata l'uscita a partire dai 63 anni con l'anticipo Pensionistico sociale. In uscita, almeno potenzialmente, una vasta platea di lavoratori. Per i nati fino al 1959 sono diverse le possibilità. Per i nati nel 1958 o prima, diverse opportunità di pensione Un nato nel 1958 potrà andare in pensione nel 2022 con diverse strade. Si tratta di chi compirà 64 anni nel corso del nuovo anno. C'è infatti la nuova quota 102, misura appannaggio di chi ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 15 gennaio 2022) Nessuna particolare novità è stata introdotta per ledalla legge di Bilancio. Escludendo la nuovissima quota 102, che a dire il vero di nuovo ha solo l'uscita dai 64 anni d'età, per il resto solo proroghe e piccoli ritocchi di misure che dovevano scomparire a fine 2021 e invece, sono state allungate. Tra queste viene confermata l'uscita a partire dai 63 anni con l'anticipostico sociale. In uscita, almeno potenzialmente, una vasta platea di lavoratori. Per ialsono diverse le possibilità. Per inel 1958 o prima, diverse opportunità di pensione Un nato nel 1958 potrà andare in pensione nelcon diverse strade. Si tratta di chi compirà 64 anni nel corso del nuovo anno. C'è infatti la nuova quota 102, misura appannaggio di chi ...

