Pd | Letta | Serve un patto di legislatura e al Colle un presidente di garanzia | E Bonaccini suggerisce Draghi

Advertising

Adnkronos : #Letta: 'Andare oltre le bandiere, serve scelta condivisa di alto profilo'. - repubblica : Politica, Letta (Pd) offre alla maggioranza un patto di larga legislatura: 'Ma per il Quirinale serve candidato con… - 0760patriot : Pd, Letta: 'Serve un patto di legislatura e al Colle un presidente di garanzia'. Se andasse Draghi al colle possiam… - giovcusumano : RT @NFratoianni: Di fronte alla destra unita dietro Berlusconi la tattica non basta. Serve un profilo che parli al Paese di rilancio della… - 0760patriot : Pd, Letta: 'Serve un patto di legislatura e al Colle un presidente di garanzia'. Quello che manca a Letta è un cerv… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta Serve

Il segretario del Pd Enrico, aprendo la direzione dem, manda un messaggio alle forze di maggioranza affinché si arrivi a ... ma'l'elezione di un o una presidente della Repubblica ...Abbiamo intenzione di muoverci in direzione costruttiva, positiva, per un nome in scia con lo straordinario settennato di Mattarella" ha sottolineato. Al Quirinale"una figura ...Anche il Toro sull’attaccante del Benevento Lapadula, in rotta di collisione con i sanniti. Al Torino serve una punta visto che Sanabria segna (pochi) gol e tutti ...Enrico Letta detta la linea del Pd a ormai nove giorni dalla convocazione dei Grandi elettori per l'elezione del capo dello Stato. Il fatto che nel 2022 il centrodestra candidi Silvio Berlusconi alla ...