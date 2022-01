**Musica: la sorella di Britney Spears, 'usava coltelli', lei reagisce 'ora basta dire bugie'** (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Jamie Lynn... congratulazioni piccola! Sei scesa a un livello completamente nuovo di bassezza. Non sono mai stata vicino a te con un coltello né penserei mai di farlo!! L'unico coltello con cui ti ho visto a casa è stato per tagliare i pezzi di zucca più grandi che abbia mai visto in vita mia ed era troppo grande per me per poterlo usare. Quindi, per favore, smettila con queste folli bugie per vendere i libri a Hollywood". Comincia così il lungo post che, sui social, Britney Spears ha dedicato alla sorella Jamie Lynn dopo l'apparizione della stessa a 'Good Morning America', dove ha parlato della controversa tutela di Britney, interrotta l'anno scorso. Nell'intervista, a Jamie Lynn è stato chiesto di una sezione del suo prossimo libro di memorie, 'Things I Should Have Said' ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Jamie Lynn... congratulazioni piccola! Sei scesa a un livello completamente nuovo di bassezza. Non sono mai stata vicino a te con un coltello né penserei mai di farlo!! L'unico coltello con cui ti ho visto a casa è stato per tagliare i pezzi di zucca più grandi che abbia mai visto in vita mia ed era troppo grande per me per poterlo usare. Quindi, per favore, smettila con queste folliper vendere i libri a Hollywood". Comincia così il lungo post che, sui social,ha dedicato allaJamie Lynn dopo l'apparizione della stessa a 'Good Morning America', dove ha parlato della controversa tutela di, interrotta l'anno scorso. Nell'intervista, a Jamie Lynn è stato chiesto di una sezione del suo prossimo libro di memorie, 'Things I Should Have Said' ...

