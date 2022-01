LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2022 in DIRETTA: Dominik Paris 3°, podio vicino (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.13 Janka si pianta letteralmente prima dell’imbocco dell’Hundschopf ed è dietro di ben 1?86 al secondo rilevamento. 13.11 L’austriaco Striedinger è 8° a 1?67. Ora l’ultima gara in carriera dello svizzero Carlo Janka, che si ritirerà al termine di questo fine settimana. 13.09 Gara da dimenticare per Ganong, ultimo a 3?90. Tocca all’austriaco Otmar Striedinger. 13.06 Clarey è 11° a 2?35. Ora l’americano Travis Ganong. 13.04 Al momento Paris sarebbe primo nella classifica di specialità con 316 punti, seguito da Kilde e Feuz a 305. 13.03 L’austriaco Daniel Hemetsberger è 8° a 1?80. Ora il 41enne francese Johann Clarey. 13.03 Dominik Paris resiste in terza posizione. Sarebbe un podio di platino! 13.01 SIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Odermatt è 4°, rimane ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.13 Janka si pianta letteralmente prima dell’imbocco dell’Hundschopf ed è dietro di ben 1?86 al secondo rilevamento. 13.11 L’austriaco Striedinger è 8° a 1?67. Ora l’ultima gara in carriera dello svizzero Carlo Janka, che si ritirerà al termine di questo fine settimana. 13.09 Gara da dimenticare per Ganong, ultimo a 3?90. Tocca all’austriaco Otmar Striedinger. 13.06 Clarey è 11° a 2?35. Ora l’americano Travis Ganong. 13.04 Al momentosarebbe primo nella classifica di specialità con 316 punti, seguito da Kilde e Feuz a 305. 13.03 L’austriaco Daniel Hemetsberger è 8° a 1?80. Ora il 41enne francese Johann Clarey. 13.03resiste in terza posizione. Sarebbe undi platino! 13.01 SIIIIIIIIIIIIIIIII!!! Odermatt è 4°, rimane ...

