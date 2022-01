La Lazio si rilancia con Immobile | tris alla Salernitana

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 15 gennaio 2022) SALERNO (ITALPRESS) – Lafa un sol boccone della, battuta 0-3 all'Arechi nella 22esima giornata di Serie A. La doppietta dinel primo tempo aveva già spianato la strada ai biancocelesti, ma è Lazzari nella ripresa a mettere il sigillo sulla vittoria. La squadra di Colantuono,prima davanti al nuovo presidente Iervolino, è decimata dalle assenze per i positivi al Covid: in panchina ci sono solo sette giovani. Sarri torna con Luis Alberto titolare e Felipe Anderson in panchina per cercare il rilancio verso la zona Europa. E l'avvio è convincente, tanto da trovare il gol già al 7? con il solito, su assit di tacco di Milinkovic-Savic. Il vantaggio dà il via ai biancocelesti, passano appena tre minuti e al 10? l'attaccante napoletano sigla la doppietta personale, su ...