Kamala Harris cambia strategia, cerca rilancio in vista 2024 (Di sabato 15 gennaio 2022) Kamala Harris al lavoro per riposizionarsi dopo un primo anno da vicepresidente ritenuto insoddisfacente e ben sotto le attese. L'obiettivo è rilanciare la sua immagine e le sue prospettive politiche, ...

Kamala Harris cambia strategia, cerca rilancio in vista 2024 Kamala Harris al lavoro per riposizionarsi dopo un primo anno da vicepresidente ritenuto insoddisfacente e ben sotto le attese. L'obiettivo è rilanciare la sua immagine e le sue prospettive politiche, ...

Biden sta perdendo la battaglia per neutralizzare i nemici interni al Congresso Basterebbe un cambio di regolamento, da approvare anche con il voto della vicepresidente Kamala Harris che, visto l'assoluta parità di senatori repubblicani e democratici (50 e 50), interviene in ...

Kamala Harris cambia strategia, cerca rilancio in vista 2024 Kamala Harris al lavoro per riposizionarsi dopo un primo anno da vicepresidente ritenuto insoddisfacente e ben sotto le attese. L'obiettivo è rilanciare la sua immagine e le sue prospettive politiche, ...

Biden sta perdendo la battaglia per neutralizzare i nemici interni al Congresso Oggi il Senato è composto da 50 senatori democratici e 50 repubblicani. Per modificare la regola sull’ostruzionismo basta la maggioranza semplice. Ma Biden non può contare sui voti dei suoi ...

Kamala Harris al lavoro per riposizionarsi dopo un primo anno da vicepresidente ritenuto insoddisfacente e ben sotto le attese. L'obiettivo è rilanciare la sua immagine e le sue prospettive politiche, ...

Biden sta perdendo la battaglia per neutralizzare i nemici interni al Congresso
Basterebbe un cambio di regolamento, da approvare anche con il voto della vicepresidente Kamala Harris che, visto l'assoluta parità di senatori repubblicani e democratici (50 e 50), interviene in ...

Oggi il Senato è composto da 50 senatori democratici e 50 repubblicani. Per modificare la regola sull'ostruzionismo basta la maggioranza semplice. Ma Biden non può contare sui voti dei suoi ...