Infortunio Chiesa, c'è la data dell'operazione dell'esterno della Juventus (Di sabato 15 gennaio 2022) Infortunio Chiesa, la Juve ha fissato la data dell'operazione dell'attaccante. Le ultime notizie sul giocatore bianconero Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Federico Chiesa è ormai prossimo all'operazione per iniziare il prima possibile il percorso riabilitativo. L'esterno della Juventus dovrebbe andare sotto i ferri settimana prossima ad Innsbruck dove ad operarlo sarà Fink, che già ha lavorato con i bianconeri e con i precedenti infortuni di Zaniolo. CONTINUA SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

