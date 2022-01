Infermiera arrestata a Palermo | fingeva di vaccinare No Vax

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 15 gennaio 2022) La Digos diha arrestato un', chediNo Vax presso l'hub vaccinale della "Fiera del Mediterraneo"; è indagata per i presunti reati di falso ideologico e peculato. La donna lavorava comeanche presso il Reparto malattie infettive del "Civico" die, come si vede in queste immagini girate da videocamere nascoste, avrebbe versato il vaccino in una garza prima di simulare la vaccinazione di una coppia di coniugi No Vax con una finta iniezione.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/01/-a--di--No-Vax 20220115 video 11245326.mp4"/videoNon solo, lei stessa avrebbe ...