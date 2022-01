Immobile show! Tutto facile per la Lazio | Salernitana ko 3-0

Advertising

ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Voti #fantacalcio: #Immobile show, che voto per Milinkovic! Luis Alberto quanto Pedro ? - SOSFanta : ?? Voti #fantacalcio: #Immobile show, che voto per Milinkovic! Luis Alberto quanto Pedro ? - BreakingItalyNe : RT @leggoit: #SalernitanaLazio 0-3, le pagelle: Immobile show, si risveglia Lazzari - leggoit : #SalernitanaLazio 0-3, le pagelle: Immobile show, si risveglia Lazzari - TuttoMercatoWeb : Immobile-show alla prima all'Arechi di Iervolino: Salernitana-Lazio finisce 0-3 -

Ultime Notizie dalla rete : Immobile show

Entrambi i gol sono stati realizzati da Ciro, attaccante implacabile da quando veste la maglia della Lazio. Sinistro all'angolino basso su assist di Milinkovic Savic il primo, tap - in a un ...Il video con gli highlights e i gol di Salernitana - Lazio 0 - 3, match valido per la ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. All'Arechibiancoceleste al pronti - via etrova la doppietta in tre minuti tra il 7 e il 10 . Qualche grattacapo però per Sarri: Cataldi ammonito e sarà squalificato, Pedro esce per infortunio. ...Salernitana-Lazio, le pagelle del match. STRAKOSHA 6 Una gara da assoluto spettatore, può limitare al minimo gli interventi anche perché dalle sue parti il pallone non ...La Lazio non ha sbagliato nell'anticipo della 22a giornata di Serie A imponendosi 3-0 sul campo della Salernitana ultima in classifica e ridotta ai minimi termini ...