Il governo tedesco pronto a spegnere Telegram perché lo usano troppi estremisti no-vax (Di sabato 15 gennaio 2022) Si tratta dell'ultima risorsa disponibile ma, nella lotta agli estremisti no-vax che si organizzano su Telegram, la Germania non esclude di adottare il pugno duro e di buttare giù l'applicazione in tutto il paese. A renderlo noto è stata Nancy Faeser, ministra dell'Interno, dopo un confronto con le forze di polizia da cui è emerso come gli i no-vax radicali – che non si sono risparmiati minacce e intimidazioni proprio come è successo qui in Italia – hanno sfruttato Telegram per il coordinamento. Non è una novità: sono mesi che qui da noi no-vax e no green pass si coordinano, si passano notizia complottiste, provano ad aggirare le regole e a buttare giù il sistema organizzando anche manifestazioni proprio a partire dai gruppi Telegram.

