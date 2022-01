Ho desiderato la vendetta E da questa sono stata consumata

Leggi su dilei

(Di sabato 15 gennaio 2022) Ho provato rabbia, rancore e frustrazione. L’ho provata nei confronti di un uomo che, a differenza di ciò che si può pensare o immaginare, non ha frantumato il mio cuore, ma ha distrutto il mio ego. E hoper giorni e per settimane, che poi sitrasformate in mesi, che per tutto quel dolore avrebbe pagato. Così ho giurato. Quel regolamento dei conti che solitamente vediamo al cinema è diventato la mia ossessione. Certo, nel mio caso non si trattava certo di omicidi e tradimenti reali come quelli raccontati nelle pellicole. Ma il dolore, quello sì che era reale. Ed era grande e immenso, amplificato ancora di più dalla giovinezza e dall’immaturità dei miei anni. Così miritrovata a combattere quell’uomo e le sue prepotenze, le prese di posizione contro di me, quel carisma che inevitabilmente ...