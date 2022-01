"Grande Fratello Vip 6", Soleil Sorge disperata per l'entrata di Delia Duran (Di sabato 15 gennaio 2022) L'entrata di Delia Duran, moglie 'in pausa' di Alex Belli, ha sconvolto gli equilibri al ' Grande Fratello Vip 6 '. A farne le spese è stata soprattutto Soleil Sorge, che per settimane è stata amica ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 15 gennaio 2022) L'di, moglie 'in pausa' di Alex Belli, ha sconvolto gli equilibri al 'Vip 6 '. A farne le spese è stata soprattutto, che per settimane è stata amica ...

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello "Grande Fratello Vip 6", Soleil Sorge disperata per l'entrata di Delia Duran L'entrata di Delia Duran, moglie 'in pausa' di Alex Belli, ha sconvolto gli equilibri al ' Grande Fratello Vip 6 '. A farne le spese è stata soprattutto Soleil Sorge, che per settimane è stata amica speciale e forse qualcosa di più dell'attore. L'influencer teme che la donna possa metterla ...

Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta stupisce: ''Tifo per Katia Ricciarelli'' ComingSoon.it Gf Vip, il lungo sfogo di Soleil dopo l’entrata di Delia “Non ho più la forza di continuare a subire tutto questo, non ce la faccio”, così ha dichiarato Soleil in un momento di sfogo dopo l’entrata di Delia Duran.

