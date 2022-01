GF Vip, Gianmaria si commuove per la mamma: tre cose che (forse) vi siete persi (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 non si smentisce mai. L’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini è stata un’altalena di emozioni che è andata ben oltre le aspettative del pubblico. Ma se c’era grande attesa per l’ingresso di Delia Duran nella Casa più spiata d’Italia (o meglio, per la reazione di Soleil Sorge), d’altra parte non sono mancati momenti di grande commozione e quei “battibecchi” che ormai dominano le dinamiche dello show. La puntata del 14 gennaio è stata molto particolare soprattutto per Gianmaria Antinolfi: il “playboy” della Casa di Cinecittà ha ricevuto una splendida sorpresa da mamma Esmeralda. Alfonso fa una sorpresa a Gianmaria: arriva mamma Esmeralda Nonostante le critiche, tutti hanno sempre riconosciuto a Gianmaria una profonda sensibilità. Gli stessi concorrenti del GF ... Leggi su dilei (Di sabato 15 gennaio 2022) Il Grande Fratello Vip 6 non si smentisce mai. L’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini è stata un’altalena di emozioni che è andata ben oltre le aspettative del pubblico. Ma se c’era grande attesa per l’ingresso di Delia Duran nella Casa più spiata d’Italia (o meglio, per la reazione di Soleil Sorge), d’altra parte non sono mancati momenti di grande commozione e quei “battibecchi” che ormai dominano le dinamiche dello show. La puntata del 14 gennaio è stata molto particolare soprattutto perAntinolfi: il “playboy” della Casa di Cinecittà ha ricevuto una splendida sorpresa daEsmeralda. Alfonso fa una sorpresa a: arrivaEsmeralda Nonostante le critiche, tutti hanno sempre riconosciuto auna profonda sensibilità. Gli stessi concorrenti del GF ...

