Empoli | Andreazzoli | «Volevo smettere poi è arrivata la chiamata dell’Empoli»

(Di sabato 15 gennaio 2022) Aureliosi è raccontato ai microfoni di Sport Week, le parole del tecnico dell’Aureliosi è raccontato ai microfoni di SportWeek. Le parole dell’allenatore dell’: ARBITRI – «Il rapport migliore io ce l’ho con gli arbitri. Rappresentano la parte più screditata del calcio e noi, allenatori e calciatori, dobbiamo stargli vicino e abbiamo l’obbligo di farli lavorare più sereni. Adinsistiamo molto su questo e per ben due volte abbiamo vinto la Coppa disciplina. Voglio vincerla anche quest’anno. Dopo l’espulsione di Di Francesco contro il Verona, per atteggiamento irriguardoso, ho chiesto al segretario di chiamare in Lega per rettificare. Potrà pur succedere, ma non credo che un mio giocatore possa venir mai espulso per proteste». RISPETTO PER L’ETA’ – «No, ...

Aurelioha 68 anni, è l'allenatore più anziano della Serie A, ma non fate l'errore di ... sinceramente, in questo momento non mi mancano l'una né l'altra"), e il suo, neopromosso e ...Allenatore:. Dove vederla in TV ed in streaming L'incontro Venezia -, valido per la ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ...Aurelio Andreazzoli si è raccontato ai microfoni di SportWeek. Le parole dell’allenatore dell’Empoli: ARBITRI – «Il rapport migliore io ce l’ho con gli arbitri. Rappresentano la parte più screditata ...Aurelio Andreazzoli è tornato a parlare della sua esperienza alla Roma: 26 maggio, Spalletti, Zeman e il rapporto con i tifosi Aurelio Andreazzoli ha concesso una lunga intervista a Sportweek, in cui ...