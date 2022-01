"Ecco come l'hanno ridotta". Striscia, la casa liberata dai due senegalesi abusivi: un orrore senza precedenti | Guarda (Di sabato 15 gennaio 2022) Striscia la Notizia è tornata ad occuparsi del caso del signor Atef, che si era visto occupare abusivamente l'appartamento da due inquilini senegalesi. I quali non pagavano l'affitto (avevano accumulato un debito di oltre 15mila euro) e non potevano essere sfrattati a causa del blocco istituito con la pandemia di Covid. L'inviata Rajae è tornata a Baranzate (Milano) per documentare gli ultimi sviluppi di questa brutta vicenda. Dopo l'ultimo servizio del tg satirico di Canale 5, l'imam della zona aveva deciso di intervenire come mediatore e Atef è riuscito a riappropriarsi della sua casa, che però è stata lasciata in condizioni disastrose. All'ingresso nell'abitazione è infatti subito chiara la gravità della situazione: tutto è sporco e rotto, la cucina è completamente smontata con tanto di odore terrificante ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022)la Notizia è tornata ad occuparsi del caso del signor Atef, che si era visto occupare abusivamente l'appartamento da due inquilini. I quali non pagavano l'affitto (avevano accumulato un debito di oltre 15mila euro) e non potevano essere sfrattati a causa del blocco istituito con la pandemia di Covid. L'inviata Rajae è tornata a Baranzate (Milano) per documentare gli ultimi sviluppi di questa brutta vicenda. Dopo l'ultimo servizio del tg satirico di Canale 5, l'imam della zona aveva deciso di interveniremediatore e Atef è riuscito a riappropriarsi della sua, che però è stata lasciata in condizioni disastrose. All'ingresso nell'abitazione è infatti subito chiara la gravità della situazione: tutto è sporco e rotto, la cucina è completamente smontata con tanto di odore terrificante ...

