Delia Duran piange al GF Vip e si prepara per il confronto con Soleil: "Arriverà il momento di parlare con lei…" – VIDEO (Di sabato 15 gennaio 2022) Delia Duran non è stata accolta con baci e abbracci al Grande Fratello Vip. Per questo motivo, la moglie di Alex Belli sta cercando di "lottare" contro l'immagine che aveva regalato al pubblico ed i vipponi. Delia Duran piange al GF Vip e si prepara per il confronto con Soleil Una volta fatto il suo...

