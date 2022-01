Covid, in Campania 19.788 positivi: aumentano ricoveri e terapie intensive (Di sabato 15 gennaio 2022) In Campania, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 19.788 positivi al Coronavirus (11.789 al test antigenico e 7.999 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 12 i decessi, 3 dei quali avvenuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono stati 107.168 di cui 64.474 test antigenici e 42.694 molecolari. In aumento le terapie intensive (da 79 a 88) e i posti letto di degneza ordinaria occupati (da 1.191 a 1.246). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 15 gennaio 2022) In, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 19.788al Coronavirus (11.789 al test antigenico e 7.999 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del ministero della Salute. Sono 12 i decessi, 3 dei quali avvenuti in precedenza ma registrati ieri. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. I tamponi processati ieri sono stati 107.168 di cui 64.474 test antigenici e 42.694 molecolari. In aumento le(da 79 a 88) e i posti letto di degneza ordinaria occupati (da 1.191 a 1.246). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

