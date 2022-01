Clamoroso Eriksen, il Times: «Sta per firmare con un club di Premier» (Di sabato 15 gennaio 2022) . Il danese ex Inter prossimo al rientro in campo Clamorosa indiscrezione lanciata dal The Times secondo il quale Christian Eriksen sarebbe pronto a firmare per un club di Premier League a sette mesi dall’arresto cardiaco che lo colpì ad Euro 2020. Il centrocampista danese starebbe per firmare un nuovo contratto proprio durante questo fine settimana ma non viene svelato con quale club. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 gennaio 2022) . Il danese ex Inter prossimo al rientro in campo Clamorosa indiscrezione lanciata dal Thesecondo il quale Christiansarebbe pronto aper undiLeague a sette mesi dall’arresto cardiaco che lo colpì ad Euro 2020. Il centrocampista danese starebbe perun nuovo contratto proprio durante questo fine settimana ma non viene svelato con quale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TuttoMercatoWeb : Clamoroso, Eriksen pronto a tornare in Premier. Dall'Inghilterra: 'Firma nel week-end' - salda__ : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso, Eriksen pronto a tornare in Premier. Dall'Inghilterra: 'Firma nel week-end' - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso, Eriksen pronto a tornare in Premier. Dall'Inghilterra: 'Firma nel week-end' - FApor_elmundo : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso, Eriksen pronto a tornare in Premier. Dall'Inghilterra: 'Firma nel week-end' - Dibbello : RT @TuttoMercatoWeb: Clamoroso, Eriksen pronto a tornare in Premier. Dall'Inghilterra: 'Firma nel week-end' -