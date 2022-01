Boxe | sfuma il sogno di Obbadi | ko contro Bornea a Monterrey

(Di sabato 15 gennaio 2022) L’eliminatoria del Mondiale Ibf dei supermosca sorride all’imbattuto filippino Jadeche batte il portacolori italiano Mohammedper ko al terzo round.ildell’italomarocchino che a, in Messico, nella notte tra venerdì e sabato 15 gennaio si giocava la possibilità di una sfida mondialeil campione in carica Jerwin Anjacas (33-1-2).ci ha provato nei primi due round, ma al terzo ecco venir fuori la fame dell’avversario che con un bodyshot di grande potenza manda al tappeto l’allievo di Bundu che non riesce a continuare. SportFace.

OA Sport

Quello che possiamo considerare a tutti gli un effetto un portacolori italiano (anche se la cittadinanza non è ancora arrivata, tanto che lo scorso anno non riuscì a disputare il match già organizzato ...Intanto, Lucca è tornata a godersi una notte di grandeBoxe, sfuma il sogno mondiale di Mohammed Obbadi: va ko al terzo round contro Jade Bornea, lui sfiderà Ancajas ...Mohammed Obbadi non è riuscito nell'impresa di regalarsi la possibilità di disputare l'incontro valido per il Mondiale IBF dei pesi supermosca. Il pugile di origini marocchine, ma toscano di adozione, ...